1,2 млрд рублей направят на создание террасного парка в Нижнем Новгороде

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 марта согласовали корректировку бюджета, увеличив его доходную и расходную части на 2,075 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы. Самым крупным пунктом расходов станет создание террасного парка в Почаинском овраге — на эти цели планируется направить 1,122 млрд рублей.