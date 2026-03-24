1,2 млрд рублей направят на создание террасного парка в Нижнем Новгороде

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 марта согласовали корректировку бюджета, увеличив его доходную и расходную части на 2,075 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы. Самым крупным пунктом расходов станет создание террасного парка в Почаинском овраге — на эти цели планируется направить 1,122 млрд рублей.
По словам председателя Гордумы Евгения Чинцова, дополнительные средства распределяются по приоритетным для города направлениям. Помимо благоустройства оврага, 682 млн рублей выделено на реконструкцию Плотничного переулка и улицы Ильинской, а 500 млн рублей — на содержание дорог. Также предусмотрено финансирование охраны детских садов, расселения аварийного жилья и внедрения интеллектуальных транспортных систем.
Корректировка бюджета стала возможной благодаря росту собственных доходов города и получению межбюджетных трансфертов. «Такую корректировку мы всегда приветствуем, поскольку она направлена на развитие города и решение насущных для жителей вопросов», — подчеркнул Евгений Чинцов. После внесенных изменений доходы бюджета составят 78,7 млрд рублей, а расходы — 81,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что сети водоснабжения и ливневку построят в Дивеевском монастыре.