Новосибирский шеф-повар Сергей Бородин дошел до финала шоу «Битва шефов»

Он поразил жюри томленой утиной ножкой в березовом квасе и попал в команду Константина Ивлева.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец Сергей Бородин успешно выступил в кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Он дошел до финала. Об этом стало известно из эфира шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!».

На отборочном этапе Сергей представил томленую утиную ножку с печеными корнеплодами. Ренат Агзамов назвал блюдо «нежнятиной», а Константин Ивлев взял сибиряка в свою команду.

В финале участники готовили из консервов. Новосибирец выбрал утку с соусом из шпрот — блюдо признали неплохим, но победа досталась другому участнику.