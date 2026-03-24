Коптили сомов, сушили чехонь: в Волгоградской области остановили работу домашнего рыбного «цеха»

В доме у пары предпенсионного возраста увидели несколько заполненных рыбой ванн, а также бочки для засолки. В общей сложности полицейские обнаружили 850 килограммов будущего товара. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Производство, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».