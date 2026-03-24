Эксперт: Трамп нарушил запрет на удары по энергообъектам в Иране

Американские и израильские военные атаковали газовую инфраструктуру Ирана, нарушив мораторий, введенный президентом США Дональдом Трампом на удары по энергетическим объектам в Исламской Республике. На это обратил внимание в беседе с ИС «Вести» глава Центра научно-политической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что в настоящее время между Тегераном и Вашингтоном переговорный процесс заморожен, несмотря на заявления Дональда Трампа о диалоге с иранскими властями.

Плотников напомнил, что ночью 24 марта ВС США и Израиля атаковали газовые месторождения в двух провинциях Ирана, тогда как 23 марта Трамп пообещал, что удары по энергетической инфраструктуре временно прекратятся. «Поэтому всё, что говорит господин Трамп, это от лукавого. Никаких переговоров не идет… Трамп это всё сочиняет», — добавил собеседник ИС «Вести».

Ранее иранское агентство Fars сообщило об ударах США по газораспределительной станции в Исфахане и газопроводе, ведущем к электростанции в городе Хорремшехр на границе с Ираком.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше