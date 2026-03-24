В Пермском крае оператор мусорного полигона загрязнил экологию

Суд обязал оператора мусорного полигона в Кудымкаре устранить экологические нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Кудымкаре оператор мусорного полигона нарушил природоохранное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки установили, что компания не согласовала в установленном порядке меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных погодных условий. Прокуратура внесла представление руководителю организации, однако необходимые меры так и не были приняты.

После этого природоохранный прокурор подал иск в суд с требованием обязать компанию согласовать соответствующие мероприятия с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Суд поддержал требования прокурора и обязал организацию устранить нарушения. Исполнение решения будет находиться под контролем природоохранной прокуратуры.