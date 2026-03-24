В Чечне студенты Серноводского агроколледжа научились оказывать медпомощь

Студенты Серноводского аграрного колледжа в Чеченской Республике научились оказывать первую помощь в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Участники тренинга в течение нескольких часов погружались в мир экстренной медицины, где счет идет на секунды, а правильность первого действия может стать решающим фактором. Инструкторами были опытные медицинские работники и преподаватели основ безопасности жизнедеятельности. Они познакомили ребят с базовыми алгоритмами действий при наиболее распространенных неотложных состояниях: внезапной остановке сердца, потере сознания, обструкции дыхательных путей инородным телом, обильных кровотечениях и травмах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.