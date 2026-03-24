В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись еноты-полоскуны

«Дружная банда енотов, обитающих на старой территории Московского зоопарка, окончательно вышла из зимнего сна. Сейчас группа состоит из многодетной мамы Тити и трех ее детей: Акима, Груши и самого младшего детеныша Шони. Пушистые зверьки постепенно возвращаются к привычным активностям после продолжительного отдыха», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в служебных помещениях после спячки проснулись самки Крошка и Дуня, а также самец Проша. «Еноты заснули еще в начале декабря. В январе и феврале, когда выпало много снега, они практически не покидали уютный домик, проводя время в чутком сне. За период зимнего сна каждый енот потерял около 30% массы тела, что является естественным физиологическим процессом», — добавили в зоопарке.
Там пояснили, что у енотов не настоящая спячка (как у сурков или ежей), а скорее легкий зимний сон. «В отличие от глубокого оцепенения с падением температуры тела и многократным замедлением сердцебиения, еноты сохраняют способность просыпаться. В солнечные дни они могут выйти из домика, прогуляться по вольеру или откликнуться на приход кипера с лакомством. Однако после легкого обеда зверьки снова охотно погружаются в сон, сворачиваясь в домике в один большой пушистый клубок и согревая друг друга», — уточнили в зоосаде.
Как заверила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в публикации, еноты прекрасно перенесли зимний сезон. «Сразу после выхода из сна мы предлагаем животным корма в небольшом количестве, чтобы аккуратно “разогнать пищеварение”. Киперы постоянно следят за состоянием животных и условиями в вольере. Сейчас еноты чувствуют себя отлично и постепенно возвращаются к привычному уровню активности», — заявила она.
Так, в меню енотов-полоскунов входят креветки, перепелиные яйца, бананы, арбузы, инжир, финики, курага, сезонные фрукты и овощи, а также грызуны и различные орехи. Летом зверьки едят преимущественно растительную пищу: бахчевые, ягоды, фрукты, а осенью переходят на белковый рацион, чтобы набрать необходимую к спячке массу. «Зимний сон — важнейший этап в жизни енотов. Он позволяет организму обновить клетки, получить “передышку” и в итоге продлевает жизнь», — заключили в зоопарке.