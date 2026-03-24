В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись еноты-полоскуны

Там пояснили, что у енотов не настоящая спячка (как у сурков или ежей), а скорее легкий зимний сон. «В отличие от глубокого оцепенения с падением температуры тела и многократным замедлением сердцебиения, еноты сохраняют способность просыпаться. В солнечные дни они могут выйти из домика, прогуляться по вольеру или откликнуться на приход кипера с лакомством. Однако после легкого обеда зверьки снова охотно погружаются в сон, сворачиваясь в домике в один большой пушистый клубок и согревая друг друга», — уточнили в зоосаде.