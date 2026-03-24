Вскрыла 704 билета, не заплатив: продавщицу лотерей поймали на хищении в Новосибирской области

Как продавщица «Столото» пыталась обмануть лотерею и что из этого вышло.

Источник: «Национальная лотерея»

В Мошковский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении бывшего продавца-консультанта торговой точки «Столото». Женщину обвиняют в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

По версии следствия, с июня по август 2025 года обвиняемая, имея доступ к лотерейным билетам и неся материальную ответственность, вскрывала защитный слой игрового поля билетов бестиражных государственных лотерей без их фактической оплаты. Она рассчитывала получить крупные выигрыши в личных целях.

Всего было израсходовано 704 лотерейных билета. Общая сумма ущерба составила 250 870 рублей, что признаётся крупным размером.

Судебное заседание назначено на 30 марта 2026 года.

ИА Сибинформ