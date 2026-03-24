В мэрии Уфы назвали районы, которые могут пострадать от подтопления

Прогноз на половодье весной 2026 года в пределах многолетних значений, однако все может измениться, если пойдут весенние дожди.
Как сообщили на пресс-конференции в столичной мэрии, уже определены территории, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления. К примеру, это Нижегородка, Козарез, район Дёмского кордона, а также садовые некоммерческие товарищества в Калининском районе.
Как отметил первый заместитель главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов, особенность района в том, что на территории находится большое количество СНТ, участки в которых выдавались в затапливаемых территориях, так как предполагалось, что люди будут пользоваться землей только для выращивания овощей и фруктов.
Но в последнее время в СНТ разрешено возводить капитальные дома и даже получать прописку.
«Особенное внимание уделяем районам Зауфимья, в частности, Федоровке, Елкибаево, Самохваловке. Завезли грунт для создания искусственных дамб у подъездных дорог», — сказал Дмитрий Миронов.
Он напомнил, что в 2024 году были подтоплены семь СНТ. Чтобы избежать повторения истории, были проложены трубы, насыпаны дамбы, прорыты канавы, и уже в 2025 году половодье прошло спокойно. В этом году и на реке Юрмаш провели распиловку и чернение льда, а также очистку от поваленных деревьев.
По его словам, в настоящее время в СНТ на территории Калининского района постоянно проживают 140 человек, в том числе дети и инвалиды. Для их спасения от большой воды подготовлены места временного размещения.
Всего в Уфе подготовили 41 пункт размещения, куда смогут эвакуировать 5216 человек. Для помощи мобилизованы 1447 человек, 381 единица техники и 60 плавсредств.
В профилактических целях с территорий, подверженных подтоплению, вывезли 16 тысяч кубометров снега.
