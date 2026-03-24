Депутат сказал, когда белорусы смогут рассчитываться цифровыми рублями

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко сказал, когда белорусы смогут рассчитываться цифровыми рублями. Палата представителей Национального собрания 24 марта приняла в первом чтении проект закона о цифровом рубле, передает Sputnik.by.
Райко уточнил, что физические лица смогут пользоваться цифровым рублем не ранее 2028 года. Он обратил внимание на вбросы, которые появляются на альтернативных площадках, призвав доверять только официальным заявлениям.
Депутат заметил, что цифровой рубль является новой формой безналичных денег.
— Если же мы говорим о бизнесе, фактически бизнес получит систему мгновенных платежей 24 на 7… — подчеркнул Алексей Райко.
