Митволь рассказал, чем планирует заняться после освобождения

РИА Новости: Митволь решил заниматься правозащитной деятельностью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, после освобождения заявил РИА Новости, что в дальнейшем намерен заниматься правозащитной деятельностью.

Митволь вышел на свободу во вторник.

«Я хочу обратить внимание, что у меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой», — сказал Митволь.

Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей.

В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области, где провел около 2,5 лет.