В Хабаровском крае лесозаготовитель замусорил тайгу сучьями и ветками

Проверку провели Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура перед началом пожароопасного сезона. Выяснилось, что при заготовке древесины компания не очистила лесосеки. На 18 гектарах скопились ветки, сучья и другие отходы, которые могли легко вспыхнуть и спровоцировать лесные пожары.