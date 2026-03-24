В Хабаровском крае лесозаготовитель замусорил тайгу сучьями и ветками

В Хабаровском крае по требованию прокуратуры были очищены 18 гектаров леса от порубочных остатков. Лесозаготовительная компания оставила после себя большие завалы, что создавало серьёзную пожарную угрозу, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Проверку провели Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура перед началом пожароопасного сезона. Выяснилось, что при заготовке древесины компания не очистила лесосеки. На 18 гектарах скопились ветки, сучья и другие отходы, которые могли легко вспыхнуть и спровоцировать лесные пожары.
После представления прокурора лесозаготовитель полностью убрал все порубочные остатки. Кроме того, одного из должностных лиц компании привлекли к дисциплинарной ответственности, а в отношении виновного лица начали административное производство.
Теперь территория приведена в порядок. Прокуратура продолжает следить за соблюдением лесного законодательства в регионе, чтобы подобные нарушения не повторялись перед пожароопасным сезоном.