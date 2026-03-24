Роботы-доставщики появятся в Нижнем Новгороде этим летом

Предстоящим летом в Нижнем Новгороде заработает сервис рободоставки, сообщает внешняя пресс-служба «Яндекса». Воспользоваться новом способом доставки смогут жители Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода. Сначала роботы будут привозить заказы «Яндекс Лавки», позже к ним также добавятся «Еда» и «Доставка».
«Сейчас идет подготовка к запуску: по районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Внешне они напоминают доставщиков, но у них другая задача — они составляют сверхподробную карту местности. Такая карта позволит доставщикам уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток», — говорится в сообщении.
В Нижнем Новгороде будут работать роботы-доставщики четвертого поколения с более высокой проходимостью и улучшенным лазерным локатором для определения точного расстояния до объекта.
Рободоставка уже доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Мурина (Ленинградская область), а также Иннополиса и Казани.
Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч пассажиров воспользовались услугой доставки еды к поезду на Горьковской магистрали в 2025 году.