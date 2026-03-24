Георгий Зименко: «Не будет туристического воздухоплавания — не будет и спортивного»

Перспективы развития воздухоплавательного спорта в Нижегородской области стали темой состоявшегося недавно выездного заседания комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Об его итогах ИА «Время Н» рассказал председатель региональной Федерации воздухоплавательного спорта, вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ Георгий Зименко.
— Мы вышли к депутатам с инициативой, чтобы на нас обратили внимание, обозначили нашу проблематику, возможности развития. Мы же — не просто спорт, мы еще и развитием туризма занимаемся. Работа в этом направлении должна быть системной. Мы рассказали депутатам про деятельность федерации, показали графики, в которых отображается, как развивается воздухоплавание, что оно сейчас из себя представляет, на кого мы равняемся в России.
— Кстати, на кого вы равняетесь?
— У нас есть регионы, где очень хорошо поддерживается воздухоплавание. Это Рязанская область и Пермский край.
— То есть, власти этих регионов материально поддерживают воздухоплавателей?
— В туристическом направлении, я уверен, наши мероприятия имеют право на жизнь и без бюджетных денег. Потому что мы — рекламные носители, мы для бизнеса очень интересны. Представьте: 1300 метров ткани как рекламное полотно. Тем не менее, на прошлогодней «Приволжской фиесте» у нас, к сожалению, не было ни одного партнера.
— Я правильно понимаю, что до поры до времени воздушные шары как рекламный носитель были интересны предпринимателям, а сейчас — не очень?
— Воздушные шары всегда были интересны как рекламные носители. И сейчас идут переговоры об их использовании с несколькими компаниями федерального уровня. Просто время такое непростое… Рекламные бюджеты урезаются очень сильно…
— Что сказали нижегородские депутаты?
— Сказали — будем делать программу развития туристического и спортивного воздухоплавания в Нижегородской области. Пока это только протокол о намерениях: министерству спорта региона предлагается поручить разработать программу развития спортивного воздухоплавания и школу подготовки спортсменов. Министерству туризма и администрации Нижнего Новгорода — «проработать вопрос организации Приволжской фиесты, как особо значимого мероприятия». Министерству спорта совместно с министерством земельных и имущественных отношений и администрацией города Бор — проработать вопрос предоставления земельного участка для строительства базы воздухоплавателей и глэмпинга на территории Борских лугов. Министерству туризма и промыслов региона совместно с министерством спорта — провести встречу с ведущими туроператорами Нижегородской области по вопросу интеграции воздухоплавательных мероприятий в туристические программы для туристов, посещающих Нижегородскую область. Также предполагается проработать вопрос финансирования участия нижегородской команды по воздухоплавательному спорту на выездных спортивных мероприятиях.
— Насколько я понял, денег вам много не нужно. Тогда какая поддержка нужна?
— Административные ресурсы, решение с площадкой, помощь в оформлении документов — такие небольшие вопросы.
— Что нужно развивать в регионе в первую очередь: полеты на воздушных шарах как туризм или, собственно, воздухоплавательный спорт?
— Для меня туризм приоритетнее, потому что за счет туристического воздухоплавания живет спортивное воздухоплавание. Не будет туристического воздухоплавания — не будет и спортивного.
— С мертвой точки ситуация в результате выездного заседания все-таки сдвинулась?
— Мы получили обратную связь в качестве рекомендации о том, что нужно самим больше работать в этом направлении: больше писать писем, обращений — а уж нас поддержат. Мы хотим создать воздухоплавательную базу, чтобы у нас было место для базирования, откуда можно взлетать около Нижнего Новгорода, где пилоты-спортсмены смогли бы переночевать.
— Ваш клуб сейчас располагается Стрелке. А что будет представлять из себя база?
— Это место где хранится матчасть и откуда взлетают аэростаты. Место, куда люди могут просто приехать вечером, что подняться на аэростате. То есть, точка притяжения воздухоплавательная.
— Насколько мне известно, в Семеновском округе у вас есть такая точка. Вам нужно перебраться ближе к областному центру?
— У нас два летных района. Летаем в Семенове и летаем в Нижнем Новгороде. Поэтому, конечно, и там, и там должно быть какое-то место притяжения.
— Вплоть до того, что если человек захотел, то он приехал и в тот же день полетел?
— Каждый вечер будет работать шар на привязи. Все желающие могут приехать, покататься, посмотреть, как шары улетают. У Нижнего, на мой взгляд, хорошие шансы стать воздухоплавательной столицей России.