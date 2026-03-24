Делом о гибели новорожденного в перинатальном центре Калининграда занялся Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин получил обращение от жительницы Калининграда, она рассказала об оказании ей неквалифицированной медицинской помощи в перинатальном центре. В 2022 году она рожала и, по ее словам, из-за неверно выбранной врачебной тактики новорожденный скончался. При этом до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены.