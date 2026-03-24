В Китае открыли «университет шашлыка» и набрали туда первых студентов

Первый набор принял колледж барбекю города Юэян, созданный при поддержке местного вуза и ассоциации любителей гриля. Учёба там рассчитана на три года. Студентов будут обучать подбору ингредиентов, контролю жара углей и работе со вкусом блюд. В программу также включили дисциплины по управлению рестораном, расходам и организации бизнеса.