Социальные пенсии повысят в апреле в Ростовской области

С 1 апреля социальные пенсии 88 тысяч жителей Ростовской области проиндексируют на 6,8%

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2026 года в Ростовской области на 6,8% проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Выплату обновят с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, сообщают в донском отделении СФР.

Социальная пенсия не зависит от страхового стажа или пенсионных коэффициентов. Она назначается по возрасту, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Суммы государственного пенсионного обеспечения проиндексируют для участников Великой Отечественной войны, для людей, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». Кроме того, обновятся выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, и членам их семей, а также пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.

Повышенные выплаты должны поступить в апреле по графику. Добавим, индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля автоматически.

