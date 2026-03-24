В Год единства народов России в Челябинской области пройдут десятки мероприятий

В Год единства народов России на Южном Урале пройдут десятки событий. В своем канале в месенджере МАХ губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил ключевые мероприятия 2026 года, среди которых научные форумы — всероссийские и международные, духовные и мультикультурные фестивали и многое другое.
«В слове “Единство” — большая сила. Это то, чем живет каждый из нас, когда мы чувствуем себя частью одной страны, одной большой семьи. И потому 2026 год, объявленный президентом Годом единства народов России, становится продолжением Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Это еще одно напоминание о том, что вместе мы способны на многое», — написал глава региона.
По его словам, Челябинская область всегда была местом, где эти принципы были основой успешного развития:
«Веками здесь складывались традиции добрососедства, взаимоуважения и совместного труда на благо Родины. Мы действительно большая семья, где каждый разделяет общую историю, общую культуру и общее будущее».
В следующих постах губернатор пообещал подробнее рассказать о том, чем будет наполнен Год единства народов России: о ценностях, традициях и людях.