Более 23 тысяч медиков Красноярского края получают специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю ежемесячно перечисляет специальные социальные выплаты 23 тысячам медицинских работников из 100 учреждений региона. В 2025 году объем финансирования этой меры поддержки превысил 3,9 млрд рублей. Выплата предназначена для сотрудников первичного звена центральных районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Медицинские организации должны входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в программах ОМС. Размер выплаты зависит от должности, категории специалиста и числа жителей населенного пункта: в городах и селах до 50 тыс. жителей: врачи — до 50 тыс. руб., средний медперсонал — до 30 тыс. руб.; в населенных пунктах с населением 50−100 тыс. человек: врачи — до 29 тыс. руб., средний медперсонал — до 13 тыс. руб.; в городах с населением свыше 100 тыс. человек: врачи — до 14,5 тыс. руб., средний медперсонал — до 6,5 тыс. руб., младший медперсонал — до 4,5 тыс. руб. Ежемесячно медицинские учреждения направляют в отделение СФР электронные реестры сотрудников, имеющих право на выплату. Размер надбавки рассчитывается исходя из отработанного времени. Деньги перечисляются в течение семи рабочих дней после получения реестра. Подавать заявление медикам не нужно — выплата назначается проактивно.