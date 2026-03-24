Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю ежемесячно перечисляет специальные социальные выплаты 23 тысячам медицинских работников из 100 учреждений региона. В 2025 году объем финансирования этой меры поддержки превысил 3,9 млрд рублей. Выплата предназначена для сотрудников первичного звена центральных районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Медицинские организации должны входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в программах ОМС. Размер выплаты зависит от должности, категории специалиста и числа жителей населенного пункта: в городах и селах до 50 тыс. жителей: врачи — до 50 тыс. руб., средний медперсонал — до 30 тыс. руб.; в населенных пунктах с населением 50−100 тыс. человек: врачи — до 29 тыс. руб., средний медперсонал — до 13 тыс. руб.; в городах с населением свыше 100 тыс. человек: врачи — до 14,5 тыс. руб., средний медперсонал — до 6,5 тыс. руб., младший медперсонал — до 4,5 тыс. руб. Ежемесячно медицинские учреждения направляют в отделение СФР электронные реестры сотрудников, имеющих право на выплату. Размер надбавки рассчитывается исходя из отработанного времени. Деньги перечисляются в течение семи рабочих дней после получения реестра. Подавать заявление медикам не нужно — выплата назначается проактивно.
Более 23 тысяч медиков Красноярского края получают специальную социальную выплату
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю ежемесячно перечисляет специальные социальные выплаты 23 тысячам медицинских работников из 100 учреждений региона.