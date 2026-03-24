Суд в Перми приостановил работу приюта «Станция скорой помощи»

11 января на территории ССП «Антидогхантер» волонтёры обнаружили истощённых собак.

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры Кировского района и приостановил деятельность фонда помощи животным «Станция скорой помощи», сообщили в Пермском краевом суде.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. В ходе совместного рейда прокуратуры и ветеринарной инспекции выявлены многочисленные нарушения: вольеры и территория не убирались, отсутствовали дезинфекционные барьеры. В зимний период животные содержались в холоде — в будках не было подстилок, проёмы не защищались тканью от ветра.

Кроме того, в приюте не оказалось оборудованного изолятора для больных и вновь прибывших собак, что создавало риск распространения инфекций. Специалисты также отметили, что в организации не вели надлежащий учёт питомцев (отсутствовали индивидуальные клипсы), нарушались правила хранения лекарств и утилизации трупов животных.

Суд обязал фонд в течение трёх месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить все выявленные нарушения. До этого эксплуатация помещения на Причальной, 5 для содержания животных запрещена. С фонда также взыскана государственная пошлина в размере 20 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что из приюта также изъяли краснокнижного орлана. Прокуроры внесли руководителю организации представление и возбудили административное дело.