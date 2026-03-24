Суд в Перми приостановил работу приюта «Станция скорой помощи»

Суд обязал фонд в течение трёх месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить все выявленные нарушения. До этого эксплуатация помещения на Причальной, 5 для содержания животных запрещена. С фонда также взыскана государственная пошлина в размере 20 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.