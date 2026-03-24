Сапбордистов приняли за тонущих рыбаков и пытались спасти

Предполагалось, что отважные любители подледной рыбалки оказались в опасности на льду, который уже начал таять и местами стал практически незаметным.

В 112 поступил звонок. Обеспокоенный гражданин сообщил о двух людях, которых он заметил дрейфующими неподалеку от опоры моста. Об этом рассказали в мэрии Нижнего Новгорода.

Прибывшая на место бригада экстренного реагирования города готовилась к спасательной операции. Предполагалось, что отважные любители подледной рыбалки оказались в опасности на льду, который уже начал таять и местами стал практически незаметным.

Однако, по факту, спасателям пришлось иметь дело с двумя сапбордистами. Неравнодушные горожане, обеспокоенные увиденным, ошибочно приняли их за рыбаков, попавших в беду. К счастью, в этот раз вмешательство спасателей не потребовалось, и обошлось без происшествий.

Ранее три человека провалились под лед Волги у Чкаловской лестницы.