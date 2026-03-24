Спикер иркутского заксобрания провел прием граждан

ИРКУТСК, 24 марта, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников провел личный прием граждан. Обращения касались в том числе помощи участникам спецоперации.

Источник: Reuters

«Мы должны положительным примером реализации подобных инициатив показать бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, что их тут ждет всесторонняя поддержка, их старания на благо малой Родины приветствуются и поощряются», — отметил Александр Ведерников.

С соответствующим пожеланием пришел боец СВО, который желает заключить социальный контракт для открытия ювелирной мастерской и попросил помочь с подбором подходящего помещения, где можно заниматься как производством, так и мастер-классами и выставками.

Другое обращение от имени родителей учеников школы № 42 региональной столицы касалось помощи в установке «лежачего полицейского» и монтаже дополнительного освещения у пешеходного перехода, которым пользуются дети. В ходе встречи стало известно, что вопросы будут решены до конца марта.

По итогам этого диалога Ведерников также поручил комитету по строительству и дорожному хозяйству провести депутатский час при участии администрации Иркутска по вопросу, связанному с установкой пешеходных знаков и переходов вблизи школ в муниципальных образованиях.

«Мы уделяем большое внимание реализации инициативы “ДОМ — ШКОЛА — ДОМ” в рамках проекта “Безопасные дороги”. Смотрим, как обустраиваются пешеходные переходы и тротуары, остановочные пункты, оборудуется освещение — всё для того, чтобы сократить количество опасных участков возле школ, детских садов», — резюмировал он.

Известно, что участниками встречи в этот раз стали также.

председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству ЗС Виктор Побойкин заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Приангарья Светлана Иевлева председатель Иркутской областной организации «Союз художников и ремесленников Прибайкалья» Дарья Евстропова представители администрации областного центра.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Новосибирске реализуют социальную политику, о том, что в городе отремонтируют фасады более чем сотни жилых домов и как муниципальные депутаты приняли отчет мэра за 2025 год.

