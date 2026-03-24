В Новосибирске состоялась Школа актива Движения первых

Школа актива Движения первых прошла 1 марта в Новосибирске в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Участниками мероприятия стали сотни активистов, лидеров и молодых людей со всей области, которые пришли улучшить свои навыки и познакомиться с новыми проектами. Они посетили интерактивные точки, научились новому на разнообразных мастер-классах, тренингах и интерактивных играх. Также ребята познакомились с сообществами Движения первых и партнеров. Кроме того, молодежные центры, открытые пространства и первичные отделения Движения первых показали участникам, какие возможности есть у них в организациях.
«Наша большая региональная Школа актива Движения первых — это встреча с разнообразием возможностей, которые открывает Движение и наши партнеры. Конкурсы, проекты, сообщества, образовательные курсы, спортивные фестивали и турниры, молодежные форумы и многое другое — лишь часть того, что узнали участники Школы актива. Для нас важно напоминать ребятам и наставникам, что Движение первых не заканчивается участием в конкретном проекте», — подчеркнула руководитель проекта «Школа актива» регионального отделения Движения первых Новосибирской области Екатерина Добровольская.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.