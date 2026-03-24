«Когда на отдых?» Казанцы не могут улететь на отдых из-за проблем Azur Air

Виной всему — решение Росавиации, ограничившей срок действия сертификата крупного чартерного перевозчика Azur Air. Пока одни туристы вынужденно продлевают отпуск, наслаждаясь «бонусными» днями на пляже, другие не могут улететь вовсе и опасаются потерять деньги. Разбираемся, что происходит и как защитить свои права.
«Я устала следить»: отпуск, который не начинается.
В чатах, отслеживающих отмены и переносы рейсов, с конца марта не утихают сообщения о проблемах казанских туристов, купивших билеты у Azur Air. За последние дни появились десятки жалоб на перенос рейсов на Пхукет и Фукуок. Вылет с 20 марта сначала сдвинули на 22-е, потом на 23-е. Вместо 26-го числа самолет обещают отправить 29-го. По Фукуоку картина похожая: вылет, запланированный на 23 марта, перенесли на 27-е.
Туристка из Казани Елизавета планировала улететь с мужем на Фукуок 23 марта. Тур она купила заранее, но за полторы недели до вылета началась чехарда: даты меняли несколько раз.
«Рейсы постоянно переносят то вперед, то назад. Я уже даже не знаю, какие даты нам назначены по информации на сегодня. Все меняется каждый день, и я устала следить», — рассказала девушка.
Елизавете нужно быть на работе 6 апреля, но высока вероятность, что к этой дате самолет может не вернуться.
«Авиакомпания вообще не знает, когда будут выполнять рейсы. Я общалась с ними по электронной почте, они не в курсе, когда и кого повезут. А туроператор говорит, что изменения происходят не по его вине», — поделилась она.
Девушка уже смирилась, что, скорее всего, в отпуск они с мужем не полетят. Турагент Елизаветы уже связывалась с туроператором «Интурист» по вопросу расторжения договора, и вот какой ответ прислала компания:
«Принимая во внимание факторы и причины, не зависящие от туроператора, в результате которых произошла оптимизация расписания полетных программ и последующие корректировки, в текущий момент времени аннуляция с фактически понесенными расходами по договору с возможностью запроса последующей минимизации. Аннуляция заявки от 10 до 20 дней — 50% от стоимости заявки к оплате туроператору».
Туристка уже обратилась к юристам. Они говорят, что деньги можно будет вернуть в полном объеме, потому что перенос сроков считается существенным изменением условий договора.
«Юристы говорят, что деньги вернуть можно, и без всяких удержаний. Но это, скорее всего, будут суды, и когда мы получим назад всю сумму — большой вопрос, потому что у туроператоров сейчас и так большие проблемы», — рассказала Елизавета.
Пока пара решила ждать, правда, пока не ясно чего: долгожданного отпуска или возврата потраченных денег.
«Мы только и рады таким задержкам»: форс-мажор, сыгравший на руку.
Не всем туристам переносы испортили настроение. Алёна с мужем и ребенком вылетела на Пхукет на день позже запланированного: вместо 2 марта самолет улетел 3 марта. Домой должны были вернуться 14 марта, и тут снова случились задержки. Сначала вылет сдвинули на 17 марта, потом — на 19-е.
«Мы только и рады таким задержкам! — радостно поделилась она. — Нас переселили в другой трехзвездочный отель, с хорошим номером, всего в 50 метрах от моря. Нас тут кормят и поят за счет туроператора. Красота же!».
Девушка абсолютно спокойна. Говорит, что бонусные дни семья проводит на пляже.
«Почти все деньги, которые мы брали с собой, уже потратили на экскурсиях и сувенирах. Так что мы просто отдыхаем в отеле, благо, все включено. Главное, что не за наш счет», — рассказала отдыхающая.
Почему это происходит: что случилось с Azur Air.
Причина массовых переносов — решение Росавиации, которая 13 марта объявила о временном ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня. Приказ подписал глава ведомства Дмитрий Ядров. Поводом стала внеплановая проверка Ространснадзора, выявившая нарушения обязательных требований воздушного законодательства. Особое внимание уделялось состоянию парка воздушных судов, организации технического обслуживания и защите прав пассажиров.
В Росавиации прошла встреча с гендиректором Azur Air, от компании ждут четкий план устранения нарушений. Если до 8 июня нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта могут аннулировать полностью.
Это не первый инцидент с перевозчиком. В январе 2026 года самолет Azur Air подал сигнал бедствия в небе над Вьетнамом. А в марте рейс из Фукуока в Казань задержали более чем на 15 часов — пассажиров продержали в салоне самолета шесть часов, не выпуская и не объясняя причин. Тогда в авиакомпании объясняли задержку сильным попутным ветром, но пассажиры видели, как другие борта спокойно улетали.
«Вам улететь или поскандалить?»: что говорят эксперты.
Президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов успокаивает: несмотря на все проблемы, авиакомпания выполнит свои обязательства перед казанскими туристами. Перевозчик не стал отменять вылеты из столицы республики, потому что по этим маршрутам самолеты обычно летают с полной загрузкой.
«У перевозчика сейчас есть проблемы, но он пытается их решить и выполнить все обязательства перед туристами. Да, вы можете улететь в отпуск на несколько дней позже, но вы туда обязательно улетите», — рассказал эксперт.
Если срок тура уменьшается из-за переносов рейсов, то по закону стоимость выпавших дней туристам обязательно вернут. А если отпуск, наоборот, продлевается, как в случае с Лейсан, то это оплачивает сам туроператор.
Когда вы покупаете тур, то ответственность несет туроператор. Мы наглядно это видели в последний месяц, после начала конфликта на Ближнем Востоке. У организованных туристов не было никаких проблем: их проживание продлевали, назад домой всех вернули. Проблемы были у тех, кто сам купил билеты и сам оплатил отель. Потому что в таком случае турист самостоятельно несет ответственность.
Если сроки переноса туриста не устраивают, он может обратиться за возвратом денег. Это прописано на законодательном уровне. Но речь идет именно о существенных изменениях в дни или даже недели.
«Понятно, что переносы рейсов не всем нравятся. Но если человек действительно хочет отдохнуть, то он обязательно найдет решение. И туроператоры прикладывают все усилия к этому, исполняя все обязанности перед клиентами. Недовольные были и будут. Но тут хочется спросить: “Вам улететь или поскандалить?”» — резюмировал эксперт.
Что делать туристам: инструкция по защите прав.
Если вы столкнулись с переносом рейса или отменой тура, эксперты советуют действовать по следующему алгоритму:
Фиксируйте все изменения. Сохраняйте скриншоты переписки с туроператором и авиакомпанией, уведомления о переносах рейсов, чеки. Всё это пригодится в случае судебного разбирательства.
Требуйте письменное подтверждение. Если даты меняются, попросите туроператора прислать официальное уведомление с новыми сроками вылета и возвращения.
При длительной задержке — требуйте размещение. По закону при задержке рейса более 6 часов в ночное время и 8 часов в дневное перевозчик обязан предоставить гостиницу и питание.
Если сроки сдвинуты существенно (на несколько дней), вы имеете право на полный возврат средств без удержания фактически понесенных расходов. Это существенное изменение условий договора.
Обращайтесь в письменной форме. Претензию нужно направить туроператору заказным письмом с уведомлением или через электронную почту с запросом подтверждения получения. В претензии укажите свои требования: либо возврат денег, либо предоставление тура в новые согласованные сроки.
Если туроператор отказывается возвращать деньги или предлагает удержать 50% стоимости, как в случае с Екатериной, готовьте документы для суда. Как отмечают юристы, практика показывает, что в подобных ситуациях суды встают на сторону туристов.
В последние годы, по словам экспертов, все привыкли к форс-мажорам в туриндустрии, и люди относятся с пониманием к изменениям. Но понимание не должно означать, что турист остаётся один на один с проблемой. Организованный туризм, как показала ситуация с вывозом из ОАЭ, защищён законодательно гораздо лучше самостоятельного.