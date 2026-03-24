В Волгограде мопед столкнулся с иномаркой, пострадал подросток

В понедельник, 23 марта, в Волгограде произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Авария случилась в Кировском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительным данным, около 19:30 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Сид» ехала по парковке напротив дома № 3 по улице Курчатова. Когда она поворачивала направо, то не уступила дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 14-летний подросток. В итоге произошло столкновение.
В результате аварии несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.