Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде мопед столкнулся с иномаркой, пострадал подросток

ДТП произошло в Кировском районе вечером в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 23 марта, в Волгограде произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Авария случилась в Кировском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, около 19:30 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Сид» ехала по парковке напротив дома № 3 по улице Курчатова. Когда она поворачивала направо, то не уступила дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 14-летний подросток. В итоге произошло столкновение.

В результате аварии несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.