В Воронежской области получавшим взятки сотрудникам ГАИ смягчили приговор

С 2019 по 2021 год экс-командир роты отдельного батальона Евгений Лещенко и командир взвода той же роты Дмитрий Ткачёв ежемесячно получали от подчинённых от 3,5 до 6,5 тысяч рублей. За эти деньги они обещали не обращать внимания на нарушения коллег при несении службы. Общая сумма составила свыше 2 млн рублей за один год. Кроме того, руководители давали указания подчинённым отпускать нарушителей ПДД без оформления протоколов.