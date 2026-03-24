В Воронежской области получавшим взятки сотрудникам ГАИ смягчили приговор

Бывшим сотрудникам ГАИ, осуждённым за взятки и превышение полномочий, смягчили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного суда в понедельник, 23 марта.
С 2019 по 2021 год экс-командир роты отдельного батальона Евгений Лещенко и командир взвода той же роты Дмитрий Ткачёв ежемесячно получали от подчинённых от 3,5 до 6,5 тысяч рублей. За эти деньги они обещали не обращать внимания на нарушения коллег при несении службы. Общая сумма составила свыше 2 млн рублей за один год. Кроме того, руководители давали указания подчинённым отпускать нарушителей ПДД без оформления протоколов.
Мужчин приговорили к 9,6 и 8,6 годам колонии строгого режима. Также каждого из них оштрафовали на 4,249 млн рублей и лишили звания.
В ходе апелляционного разбирательства суд исключил из обвинения признак «вымогательство взятки», поскольку он не нашёл подтверждения. Также была уточнена общая сумма полученных бывшими сотрудниками ГАИ денег. В результате штраф для каждого снизили до 4,185 млн рублей, а срок запрета занимать должности — с пяти до четырёх лет. Основное наказание в виде лишения свободы и специальных званий оставили без изменений.