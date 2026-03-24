В Иркутской области стартовала операция «Колея»

Оно будет проходить до 13 апреля на территории всех 37 лесничеств министерства лесного комплекса региона, уточняет пресс-служба областного правительства.
Мероприятие «Колея» проводится в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора для профилактики причинения ущерба лесному фонду, выявления и пресечения фактов незаконных рубок леса и иных нарушений, а также для выявления в местах заготовки древесины транспортных средств, не состоящих на учете службы Гостехнадзора.
Перед началом «Колеи» лесничествами были организованы оперативные патрульные группы, в состав которых вошли лесные инспекторы, представители службы государственного надзора над техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, а также сотрудники межмуниципальных отделов полиции.
Всего в 2026 году в рамках федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в Иркутской области проведено 392 контрольных (надзорных) мероприятия и выполнено 5,5 тысячи патрулирований лесов.
Выявлено 104 нарушения лесного законодательства. Возбуждено 25 уголовных дел, по 22 фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, по остальным фактам проводится доследственная проверка.
Кроме того, государственными лесными инспекторами в этом году составлено 92 протокола об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 53 человека, назначено 29 административных штрафов на общую сумму 566 тысяч рублей, вынесено 19 предупреждений.