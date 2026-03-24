Волго-Ахтубинскую пойму расчищают от мусора к паводку

В Волго-Ахтубинской пойме начались работы по подготовке к паводку. Перед тем, как на ГЭС увеличат сбросы, и Волга разольется, надо подготовить все, чтобы для заполнения ериков и озер в пойме не было препятствий, и чтобы вода, которая в них зайдет, не ушла. Как сообщает облкомприроды, специалистам предстоит расчисть от мусора и проверить техническое состояние всех водопропускных сооружений, а их около 100.