Волго-Ахтубинскую пойму расчищают от мусора к паводку

Специалисты готовят сооружения к выпуску воды.

Источник: Комсомольская правда

В Волго-Ахтубинской пойме начались работы по подготовке к паводку. Перед тем, как на ГЭС увеличат сбросы, и Волга разольется, надо подготовить все, чтобы для заполнения ериков и озер в пойме не было препятствий, и чтобы вода, которая в них зайдет, не ушла. Как сообщает облкомприроды, специалистам предстоит расчисть от мусора и проверить техническое состояние всех водопропускных сооружений, а их около 100.

— Сотрудники реконструируют бетонное покрытие, проверяют работоспособность затворов, состояние деформационных швов, приводят в порядок ограждения и обновляют шкалу для определения уровня воды, — рассказали в администрации региона.

В ближайшие 5 лет в пойме отремонтируют и построят 72 водопропускных сооружения в рамках федерального проекта «Вода России», уточнили власти. Работа по сохранению и реабилитации водных объектов идет постоянно.