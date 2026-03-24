Новосибирские власти рассказали о борьбе с незаконной продажей топлива

НОВОСИБИРСК, 24 марта, ФедералПресс. Власти Новосибирска взяли на особый контроль процесс ликвидации незаконных автомобильных заправок. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Источник: Reuters

«Как правило, это контейнерные АЗС, которые без оператора, в автоматическом режиме, разливают топливо. При этом не соблюдаются требования безопасности при работе с пожароопасными материалами. Мы пресекаем деятельность таких объектов, находим собственников и привлекаем их к ответственности, подключаем органы прокуратуры, полиции и МЧС», — прокомментировал Максим Кудрявцев.

В частности, речь идет о систематических рейдах, результатами которых часто становятся обращения в соответствующие органы. Только в нынешнем году были выявлены несанкционированные АЗС на ул. Мясниковой, 25/3 и ул. Ударной, 42. Возбуждены административные дела, объекты решено изъять.

«В 2024 году удалось полностью ликвидировать торговлю топливом с машин — было изъято более 30 передвижных АЗС. Однако в этом году они вновь стали появляться на улицах города. На данный момент ведётся работа в отношении 15 таких объектов», — добавил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.

