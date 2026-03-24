При поддержке «Женского движения Единой России» в Ангарске прошел второй Женский форум

IrkutskMedia, 24 марта. В Ангарске состоялся II женский форум «Бегущая по волнам: женский взгляд на жизнь» (16+). Гостей и участников мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства Иркутской области, лидер «Женского Движения Единой Росси» в регионе Наталья Дикусарова. Она поблагодарила женщин за вклад в развитие города, области и страны. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Участницы форума посетили шесть интерактивных площадок: «Предпринимательство», «Здоровье», «Профессиональная самореализация», «Семья и материнство», «Психология женщин», «Финансовое благополучие». Обсудили вопросы женского здоровья, осознанного родительства. Жительницы Ангарского округа получили возможность перенять успешный опыт управления у женщин-руководителей, узнать о нестандартных подходах в продвижении своего дела.
Ключевым мероприятием ангарского форума стала секция «Профессиональная самореализация», одним из спикеров которой выступила местный координатор «Женского движения Единой России», депутат думы Ангарского городского округа Светлана Токовенко.
«Как председатель женского клуба “Есть счастье” я рассказала о целях, задачах и направлениях деятельности клуба. Особый акцент сделала на примере успешной профессиональной реализации Елены Семёновой, врача-эвакуатора, принимавшего активное участие в специальной военной операции. Несмотря на тяжёлые условия службы, Елена проявила мужество и профессионализм, эвакуируя раненых солдат. По возвращении домой она продолжает помогать людям, организует доставку гуманитарной помощи. В рамках социального контракта она открыла собственный контактный зоопарк», — прокомментировала своё участие в работе форума Светлана Токовенко.