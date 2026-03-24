В Новосибирской области назвали сроки ежемесячных перечислений за изъятый скот

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области определили порядок ежемесячных выплат семьям, пострадавшим от изъятия сельскохозяйственных животных. Как сообщили в ведомстве, с апреля по ноябрь деньги будут перечисляться до 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты производились по мере поступления заявлений.
«В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова мы выстраиваем максимально эффективную систему поддержки жителей региона. Особое внимание уделяем оперативному и качественному рассмотрению каждого заявления на получение социальной выплаты за утерянный скот», — отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Компенсация за утерянный скот выплачивается единовременно, а социальная выплата предоставляется в течение девяти месяцев равными платежами ежемесячно. Размер социальной выплаты на каждого члена семьи за весь период составит 167 040 рублей. Например, семья из четырёх человек получит в общей сложности 668 160 рублей.
На текущий момент компенсационные и социальные выплаты получили 198 семей. В министерстве подчеркнули, что заявленные меры поддержки на весь срок их действия полностью обеспечены бюджетными средствами.