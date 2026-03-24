В Новосибирской области назвали сроки ежемесячных перечислений за изъятый скот

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области определили порядок ежемесячных выплат семьям, пострадавшим от изъятия сельскохозяйственных животных. Как сообщили в ведомстве, с апреля по ноябрь деньги будут перечисляться до 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты производились по мере поступления заявлений.