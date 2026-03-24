Братья из Калининграда попались на железнодорожном перегоне с 80 граммами «соли» и амфетамином

Транспортные полицейские задержали двух жителей региона, подозреваемых в приготовлении к сбыту крупной партии наркотиков. Операция прошла вблизи перегона «Калининград-Северный — Кутузово-Новое».
Первым в поле зрения оперативников попал 35-летний мужчина. При нём нашли почти 46,5 грамма смеси с производным N-метилефедрона (а-PVP) и 0,17 грамма амфетамина. Вскоре на том же участке задержали его 45-летнего брата — у него изъяли ещё 33 грамма «соли». Оба объёма признаны крупными размерами.
Как установили оперативники, братья действовали по предварительному сговору и планировали сбыть запрещённые вещества, но не успели. При обыске в их жилище нашли ещё более 130 граммов аналогичного наркотика.
Против обоих возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц. Старший заключён под стражу, младший — под домашним арестом. Следствие продолжается.