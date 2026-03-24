В РФ разработали модель для размещения скважин на Ямбургском месторождении

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН разработали отечественную геомагнитную модель для точного размещения скважин для одного из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений — Ямбургского, находящегося на Ямале. Об этом сообщил в пресс-центре заведующий лабораторией естественных геофизических полей ИНГГ СО РАН Петр Дядьков.
Геомагнитная модель месторождения нужна, чтобы точно управлять траекторией бурения скважин. Она представляет собой математическое описание магнитного поля Земли в конкретном районе. С ее помощью можно корректировать показания магнитных датчиков, которые ориентируют буровой инструмент. Модель особенно важна на участках с аномальным магнитным полем, поскольку там скопления пород или геомагнитные возмущения искажают сигналы, и без учета этих данных скважина может отклониться от проекта, что приведет к ошибкам в добыче и финансовым потерям.
«В настоящее время разработано еще три модели. Одна из них для месторождения на севере Ямала, и еще две модели достаточно крупные месторождения — это Ямбурское месторождение и Заполярное. Ямбургское — одно из крупнейших газовых месторождений мира», — сказал он.
Сначала ученые провели сбор имеющихся геолого-геофизических данных о районе месторождения, анализ имеющихся карт аномального магнитного поля. Также ученые составили новые карты, для этого они провели съемку БПЛА. На основе таких данных была создана 3D-модель. «В настоящее время в ряде крупных месторождений сетка скважин очень плотная, и существует вероятность их столкновения и аварий, что стоит очень дорого. Перебуривание скважины — это порядка 1−2 млн рублей в благоприятных условиях, и эта цифра может быть больше. [Также] требуется, чтобы скважина проходила именно в продуктивном пласте, а иногда эти пласты составляют всего первые метры. Если она из него выйдет, то это несет большие потери для нефтегазовой экономики нашей. Вот для этого как раз и требуется наша точная модель месторождения», — уточнил ученый.
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ЯНГКМ) — супергигантское месторождение газа, газового конденсата и нефти в Ямало Ненецком автономном округе и входит в число крупнейших в мире. Общие геологические запасы оцениваются в 8,2 трлн куб. м.