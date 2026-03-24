В РФ разработали модель для размещения скважин на Ямбургском месторождении

Сначала ученые провели сбор имеющихся геолого-геофизических данных о районе месторождения, анализ имеющихся карт аномального магнитного поля. Также ученые составили новые карты, для этого они провели съемку БПЛА. На основе таких данных была создана 3D-модель. «В настоящее время в ряде крупных месторождений сетка скважин очень плотная, и существует вероятность их столкновения и аварий, что стоит очень дорого. Перебуривание скважины — это порядка 1−2 млн рублей в благоприятных условиях, и эта цифра может быть больше. [Также] требуется, чтобы скважина проходила именно в продуктивном пласте, а иногда эти пласты составляют всего первые метры. Если она из него выйдет, то это несет большие потери для нефтегазовой экономики нашей. Вот для этого как раз и требуется наша точная модель месторождения», — уточнил ученый.