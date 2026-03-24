Дмитрий Кабайло встретился со студентами НИУ Президентской академии

Региональный министр спорта Дмитрий Кабайло стал первым гостем студентов Нижегородского института управления Президентской академии. Он открыл цикл встреч в рамках проекта НИУ «ГосСтарт. Диалог», инициатором которого является директор института Екатерина Лебедева.
Студенты вуза уже принимали участие в Дне открытых дверей, который проходил в Правительстве области, а новый проект, предложенный Екатериной Александровной, значительно расширяет возможности студентов общаться с представителями власти.
«Мы специально выбираем гостей, которые будут интересны ребятам. Такие встречи — хорошая возможность для профориентации и поиска ответов на вопросы о будущем трудоустройстве. Они помогут узнать больше о потенциальном работодателе, понять, какие компетенции и личные качества в приоритете, а также будут полезны для налаживания личных контактов», — подчеркнула директор НИУ Екатерина Лебедева.
Так, во время встречи с министром спорта, студенты задали множество вопросов, касающихся как преддипломной практики, так и необходимых навыков для работы в Минспорте НО. Например, необходимо ли быть мастером спорта, чтобы карьера в Министерстве сложилась успешно. Дмитрий Кабайло заверил ребят, что важны не спортивные регалии, а хорошие управленческие качества и опыт работы. Он пригласил студентов, желающих посвятить свою дипломную работу проблемам спорта, пройти практику в правительстве и пообещал поддержать каждого, у кого есть интересные идеи.
«Также, не стоит забывать, что “служение” — не высокопарное слово, а необходимая реальность. Работа в правительстве непростая и требует большой самоотдачи. Кто-то не выдерживает нагрузки и уровня ответственности, но тот, кто принимает для себя служение народу, относится к этому с пониманием», — сказал Дмитрий Кабайло. Кроме вопросов трудоустройства и карьеры, студентов также интересовало:
— значение «Карты болельщика» для безопасности и удобства зрителей футбольных матчей;
— какие меры предпринимает министерство для вовлечения граждан в занятия спортом;
— сколько спортивных площадок будет построено на открытом воздухе.
Студентка НИУ Алиса Дубкова, которая уже не первый год является куратором основных групп программы «ГосСтарт», поделилась, что очень рада таким встречам студентов вуза с представителями власти.
«Несмотря на то, что в Академии только один факультет напрямую связан с государственной муниципальной службой, все остальные тоже обучают управленческим компетенциям. Я считаю, что ребятам такие встречи будут очень полезны», — сказала она.