Дмитрий Кабайло встретился со студентами НИУ Президентской академии

Так, во время встречи с министром спорта, студенты задали множество вопросов, касающихся как преддипломной практики, так и необходимых навыков для работы в Минспорте НО. Например, необходимо ли быть мастером спорта, чтобы карьера в Министерстве сложилась успешно. Дмитрий Кабайло заверил ребят, что важны не спортивные регалии, а хорошие управленческие качества и опыт работы. Он пригласил студентов, желающих посвятить свою дипломную работу проблемам спорта, пройти практику в правительстве и пообещал поддержать каждого, у кого есть интересные идеи.