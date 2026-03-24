«Норникель» вошел в число индустриальных партнёров кластера глубокой переработки редкоземельных металлов в Сибири

«Норникель» стал одним из индустриальных партнеров проекта по созданию в Красноярском крае кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Соответствующее соглашение подписано между компанией и Фондом развития ИНТЦ «Долина Менделеева».
Распределенный научно-исследовательский и производственный комплекс федерального значения создадут в Ангаро-Енисейском макрорегионе по поручению президента России Владимира Путина. Он станет технологической и индустриальной базой для производств, обеспечивающих потребности отраслей экономики XXI века. «Норникель» поможет в развитии научно-исследовательской и производственной инфраструктуры кластера, создании условий для запуска и реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.
Такое сотрудничество поможет в реализации Стратегии научно-технологического развития России и национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Среди основных направлений совместной деятельности — аддитивные технологии и технологии искусственного интеллекта, а также горная техника.
«Норникель» планирует работать над созданием исследовательского, экспериментального центра обработки данных для задач, связанных с развитием искусственного интеллекта и развитием цифровых финансовых активов, разработкой концепции 3D-печати, а также проектом по производству и капитальному ремонту подземной горной техники.
Другая важная часть сотрудничества — научно-исследовательская работа, развитие научной и научно-технической кооперации, подготовка и привлечение кадров для инновационной деятельности, а также коммерциализация разрабатываемых проектов.
«Для нас сотрудничество с кластером — это, прежде всего, ставка на партнерство с наукой, развитие инноваций. “Норникель” уходит от имиджа исключительно сырьевой компании. Уже сегодня современные технологии улучшают параметры нашего производства и повышают экономический результат. Уверен, что совместная работа позволит поднять эффективность использования новых технологий на более высокий уровень», — прокомментировал соглашение президент «Норникеля» Владимир Потанин.
В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что формирование промышленной кооперации вокруг проекта кластера в Ангаро‑Енисейском макрорегионе является важным шагом в развитии новой индустриальной модели страны.
«Речь идёт о создании системы, объединяющей ресурсный потенциал Сибири, научные разработки и производственные компетенции ведущих компаний. Участие таких отраслевых лидеров обеспечивает проекту необходимый индустриальный масштаб и технологическую экспертизу», — прокомментировал Сергей Шойгу.
Напомним, Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов предполагает формирование научно‑технологической и промышленной экосистемы с привлечением инвестиций порядка 700 млрд рублей и созданием более 11 тысяч рабочих мест. В рамках кластера будут объединены исследовательские центры, инжиниринговые команды и промышленные предприятия, работающие над разработкой и производством материалов и компонентов для современной промышленности.