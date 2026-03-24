Реклама

На перегоне Кутузово-Новое транспортная полиция задержала двух братьев с крупной партией наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД России на.

Источник: KaliningradToday

транспорте пресекли деятельность группы лиц, причастных к покушению на сбыт запрещенных веществ. Задержания прошли вблизи железнодорожного перегона «Калининград-Северный — Кутузово-Новое».

Первым был задержан 35-летний житель региона. В ходе личного досмотра у него нашли свертки с веществом. Экспертиза показала, что изъятое — смесь, содержащая производное N-метилефедрона (а-PVP) общей массой около 46,5 грамма (крупный размер), а также амфетамин массой 0,17 грамма.

Вскоре на том же участке полицейские задержали предполагаемого сообщника — 45-летнего брата ранее задержанного. При досмотре у него изъяли смесь с а-PVP массой более 33 граммов (также крупный размер).

По данным следствия, злоумышленники действовали группой лиц по предварительному сговору и планировали сбыть наркотики. При обыске в их жилище изъяли еще более 130 граммов аналогичного вещества.

В отношении братьев возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное группой лиц). Старшему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, младшему — домашний арест. Следствие продолжается.