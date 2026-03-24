В Москве появились аудиогиды по квартирам семьи Маяковских

Аудиогиды по квартирам семьи Маяковских опубликовали на портале «Узнай Москву». Развитие таких сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«С аудиогидом, который проведет экскурсию в квартире в Студенецком переулке, можно погрузиться в семейную историю Маяковских и атмосферу дома, где жили мать и сестры поэта. А в квартире на Большой (сейчас — Красной) Пресне персональный гид расскажет о путешествии поэта в Америку, оно произвело на Владимира Маяковского сильное впечатление, а также расскажет об одной из самых трогательных историй любви ХХ века. Экскурсии с аудиогидом позволяют увидеть Владимира Маяковского с разных сторон», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Первая экскурсия проходит в мемориальной квартире в Студенецком переулке, где с 1927 года жили мать поэта и его сестры. Аудиогид состоит из двух частей — «Комната Людмилы Владимировны Маяковской» и «Комната Александры Алексеевны Маяковской». Далее аудиогид переносит слушателей на площадку «Квартира на Большой Пресне», экспозиция которой посвящена трехмесячному пребыванию Владимира Маяковского в США в 1925 году. Значительная часть экспозиции и аудиогида посвящена роману Владимира Маяковского с Элли Джонс (Елизаветой Зиберт).
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.