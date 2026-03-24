Мэр Омска Шелест: из аварийного дома продолжают выезжать люди

В Омске продолжают отселять жильцов аварийного дома по адресу Королева, 4а. Как сообщил мэр Сергей Шелест во вторник, 24 марта 2026 года, в своем аккаунте в мессенджере «Макс», большая часть людей решила вопрос с жильем самостоятельно. Пять семей переехали в помещения муниципального маневренного фонда в микрорайоне «Загородный».
«На фотографиях — помещения муниципального маневренного фонда в микрорайоне “Загородный”. Сюда переехали 5 семей из аварийного дома по ул. Королева, 4а. Большая часть людей решила вопрос с жильем самостоятельно. На распутье остаются несколько человек, но мы готовы предоставить кров и для них. С переездом вопрос решим: ребята из “Молодой гвардии” “Единой России” помогут с погрузкой вещей, транспорт предоставляется», — заявил градоначальник.
Напомним, дом № 4а по проспекту Королева был признан аварийным в августе 2025-го. 18 марта 2026 года на нем был введен режим чрезвычайной ситуации: оттаивающие грунты привели в движение все строение.
Сейчас собственников и нанимателей помещений на Королева отселяют в безопасное жилье: маневренный фонд в «Загородном» и на Романенко, в социальную гостиницу и ПВР.