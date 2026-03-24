Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,3 тонны зараженных молью томатов привезли в Красноярский край

После обработки препаратами продукцию допустили к реализации.

Сотрудники управления Россельхознадзора во время проверки выявили в томатах из Китая наличие южноамериканской томатной моли. Общий объем зараженных плодов составил 1,3 тонны.

Предпринимателю, осуществившему ввоз товара на территорию Красноярского края, было направлено официальное предписание о проведении обязательных фитосанитарных мероприятий. После обработки препаратами, безопасными для человека, продукция была допущена к реализации.

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) — это карантинный организм, представляющий серьезную угрозу для овощеводства. Родиной вредителя является Южная Америка, однако сегодня он широко распространен во многих странах мира. На территории России его присутствие строго контролируется из-за высокого риска для тепличных хозяйств и открытого грунта.

Ранее мы сообщали, что в 10 тоннах перца из Китая в Красноярске нашли опасного вредителя.