1,3 тонны зараженных молью томатов привезли в Красноярский край

Сотрудники управления Россельхознадзора во время проверки выявили в томатах из Китая наличие южноамериканской томатной моли. Общий объем зараженных плодов составил 1,3 тонны.
Предпринимателю, осуществившему ввоз товара на территорию Красноярского края, было направлено официальное предписание о проведении обязательных фитосанитарных мероприятий. После обработки препаратами, безопасными для человека, продукция была допущена к реализации.
Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) — это карантинный организм, представляющий серьезную угрозу для овощеводства. Родиной вредителя является Южная Америка, однако сегодня он широко распространен во многих странах мира. На территории России его присутствие строго контролируется из-за высокого риска для тепличных хозяйств и открытого грунта.
