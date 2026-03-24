1,3 тонны зараженных молью томатов привезли в Красноярский край

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) — это карантинный организм, представляющий серьезную угрозу для овощеводства. Родиной вредителя является Южная Америка, однако сегодня он широко распространен во многих странах мира. На территории России его присутствие строго контролируется из-за высокого риска для тепличных хозяйств и открытого грунта.