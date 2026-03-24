Волгоградцы получили более 1 млрд рублей на помощь в оплате ЖКХ

Общая сумма начисленных населению Волгоградской области субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2025 году составила 985,2 миллиона рублей. Такие данные опубликовал Волгоградстат. Правом на субсидии воспользовались 61,7 тыс. семей.