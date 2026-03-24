50 тонн продуктов изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске

На аппаратном совещании в мэрии 24 марта градоначальник Максим Кудрявцев сообщил, что с начала 2026 года уже проведено 166 рейдов, по итогам которых у нарушителей изъято 50 тонн продукции. Составлено 97 административных протоколов.