50 тонн продуктов изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске

На аппаратном совещании в мэрии 24 марта градоначальник Максим Кудрявцев сообщил, что с начала 2026 года уже проведено 166 рейдов, по итогам которых у нарушителей изъято 50 тонн продукции. Составлено 97 административных протоколов.
Глава города отметил, что работа по пресечению нелегальной торговли ведётся системно, однако уровень нарушений остаётся значительным. Для сравнения, в 2025 году профильный департамент провёл более 1500 проверок и выявил свыше 1200 случаев незаконной реализации продуктов.