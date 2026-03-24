В Железногорске обновят танцевальную площадку в «Парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это станет возможным благодаря победе Железногорска в конкурсе проектов в рамках «Программы поддержки местных инициатив» этим летом начнется обновление одного из самых любимых жителями мест отдыха, где сразу несколько поколений железногорцев проводили время на танцах. Кроме того, площадка зимой используется в качестве катка для самых маленьких жителей — «Умка».
Депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск, член наблюдательного совета «Парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова» Глеб Шелепов совместно с директором парка Анастасией Зайцевой обсудили перспективы ремонта.
Обновление танцплощадки — большой проект, который будет реализован в несколько этапов, сообщает Совет депутатов Железногорска. Первое, что потребуется сделать, это произвести геодезические работы, по их результатам обновят твердое покрытие. Ступеньки и отмостку приведут в нормальное состояние, чтобы они отвечали всем требованиям безопасности и служили жителям долгие годы.