Стало известно, кто может посетить первые матчи в СКК имени Блинова

Игры пройдут с ограничениями.

Источник: Om1 Омск

Первые матчи на СКК имени Блинова пройдут в ограниченном для зрителей формате. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Омские Крылья».

Из-за ограниченной вместимости оформить билеты на обновлённую арену можно только онлайн за бонусы программы лояльности, и доступно это только для болельщиков, имеющих статус «Первооткрыватель», а также победителей розыгрыша, который проводится в канале «Омских Крыльев». На одну учётную запись можно оформить два билета.

Напомним, что 27 марта пройдёт первый матч в обновлённом СКК имени Блинова. «Омские Крылья» сыграют против «Челмета» в 19:00. Второй матч тех же команд запланирован на 29 марта на 13:00.