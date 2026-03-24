Омские школы готовятся к встрече первоклашек

По предварительным прогнозам, в следующем учебном году в школы Омска придет 10 500 первоклассников. По традиции, наибольшее количество первоклашек примет самая большая школа Омска — № 96. Также большое количество первых классов ожидается в школах № 53,57, 7, 142 и 48. В целом по школам Омска планируется создать от двух до четырех первых классов.
На вопросы о сроках приемной кампании, способах подачи заявления и другие актуальные для родителей будущий первоклашек в Городском пресс-центре ответила первый заместитель директора департамента администрации города Омска Лариса Жукова.
Сроки приемной кампании и способы подачи заявления.
Школа для будущего первоклассника — это прежде всего выбор родителей. Как рассказала Лариса Жукова, прием заявлений в школы по месту прописки начинается с 31 марта и продлится до 30 июня. Начиная с 6 июля можно будет подавать заявление на свободные места в других школах.
— Подать заявление можно тремя способами. Первый и самый удобный — через портал Госуслуги. Например, уже сейчас там можно создать черновик заявления, прикрепив все необходимые документа, а 31 марта просто нажать кнопку «отправить». Также заявление и документы можно принести в школу лично. Третий способ — отправить заявление Почтой России, но он, как правило, не востребован. Большинство родителей на сегодняшний день предпочитают использовать портал Госулуги, — сообщила Лариса Жукова.
В первый класс по закону зачисляются дети от 6,5 до 8 лет. Если ребенок младше или старше этого возраста, за положительным решением вопроса родителям придется обратиться в отдел общего образования департамента образования города (ул. К. Либкнехта, 33). Туда же необходимо будет прийти, если ребенку по какой-то причине не досталось места в первом классе. Например, такая ситуация может возникнуть, когда родители планировали отправить ребенка в школу не по месту прописки, но места там не оказалось, а все места в школе по месту прописки к этому моменту тоже оказались заняты.
— Без места в школе не останется ни один ребенок, — заверила первый заместитель директора депобразования.
Приоритет подготовительных курсов и вступительные испытания — это миф.
По словам Ларисы Жуковой, на сегодняшний день образовательный стандарт подразумевает, что для зачисления в первый класс ребенок должен обладать элементарными знаниями об окружающем мире и владеть простым счетом.
— Никаких других требований, в том числе каких-то вступительных испытаний, закон не предусматривает, — подчеркнула Жукова.
Также первый заместитель департамента образования города развеяла миф о том, что дети, посещающие подготовительные курсы при школах и гимназиях, якобы пользуются приоритетным правом зачисления в эти учреждения.
— Льготные категории определены законом. Это дети участников СВО, сотрудников правоохранительных органов, медицинских и педагогических работников Омской области и дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в этой школе, — пояснила Лариса Жукова.
Питание и учебники — бесплатно.
Специально покупать учебную литературу родителям будущих первоклассников не нужно. Все учебники, рабочую тетрадь по математике и пропись дети за счет бюджета бесплатно получат в школе. Также за счет бюджета ученики начальной школы с 1 по 4 класс будут бесплатно обеспечиваться горячим питанием.
Как подготовить ребенка к школе?
По словам Ларисы Жуковой, самое главное, чтобы ребенок был готов к школе психологически.
— 6,5 лет — это возраст взросления, и родителям необходимо поддержать этот новый статус ребенка. Говорить с ним о том, как это важно, как важна школа, как это здорово и интересно. Обратите внимание на навыки самостоятельности, научите ребенка складывать портфель. Лучше это сделать в игровой форме. Крайне важно заранее выстроить режим дня, сделать это необходимо как минимум за три недели до начала занятий. Так ребенок привыкнет просыпаться и ложится спать в определеннное время и не будет испытывать физиологического стресса, — посоветовала специалист.
Важно!
Как подать заявление, если школа закрыта на ремонт?
Способы все те же самые: Госуслуги и личный визит в школу. Адреса, где на время ремонта временно разместилась администрация и куда необходимо принести заявление, указаны на сайте каждого учебного заведения.