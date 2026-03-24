Свердловские дети-сироты смогут получать льготы в беззаявительном порядке

В Свердловской области дети-сироты будут освобождены от платы за найм и содержание жилья, взносов за капремонт и платы за коммунальные услуги в беззаявительном порядке. Это значит, что для получения льгот не нужно дополнительных обращений. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
— Сегодня от платы за ЖКУ освобождены более 7,7 тысячи детей-сирот региона. В 2026 году на реализацию указанных мер в областном бюджете предусмотрено свыше 194 миллионов рублей — это на 16% больше, чем годом ранее, — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Глава региона также подчеркнул, что перевод льгот в беззаявительный формат упросит их получение и снизит административную нагрузку.
Кроме этого, для детей-сирот расширили перечень образовательных организаций, обучаясь в которых они сохраняют право на освобождение от платы за ЖКУ. Теперь льготы будут предоставляться не только ученикам школы, но и обучающимся по общеобразовательным программам в других заведениях, например, в специализированном учебно-научном центре УрФУ.