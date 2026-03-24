В Иркутской области спасли истощенного и обезвоженного медвежонка

Его поместили в питомник.

Источник: Питомник собак «К-9» Иркутск

В Иркутской области обнаружили блуждавшего по дороге медвежонка. Об этом сообщили в питомнике «К-9».

«В ветеринарный госпиталь для животных вечером поступил необычный гость. Его доставили в пластиковом баке, подобрав на 137 километре Кругобайкальской железной дороги», — отметили в питомнике.

Медвежонок был один, рядом матери медведицы обнаружено не было. По виду было понятно, что медвежонок сильно истощен и обезвожен.

«По поведению можно судить, что медвежонок адаптирован к человеку», — добавили в питомнике.

«По поведению можно судить, что медвежонок адаптирован к человеку», — добавили в питомнике.