В Иркутской области спасли истощенного и обезвоженного медвежонка

В Иркутской области обнаружили блуждавшего по дороге медвежонка. Об этом сообщили в питомнике «К-9».
«В ветеринарный госпиталь для животных вечером поступил необычный гость. Его доставили в пластиковом баке, подобрав на 137 километре Кругобайкальской железной дороги», — отметили в питомнике.
Медвежонок был один, рядом матери медведицы обнаружено не было. По виду было понятно, что медвежонок сильно истощен и обезвожен.
«По поведению можно судить, что медвежонок адаптирован к человеку», — добавили в питомнике.
