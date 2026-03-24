В 2026 году в Ростовской области запланировали ввод 2,8 млн кв. метров жилья

В январе-феврале на Дону ввели 313 тысяч кв. метров жилья.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области ввод жилья планируют увеличить до 2,8 млн кв. метров. Об этом со ссылкой на первого заместителя губернатора Владимира Ревенко сообщает агентство «Интерфакс».

— Сегодня выдаем разрешений на строительство многоквартирных домов больше, чем ранее. Поэтому рассчитываем, что (ред.: ужесточение выдачи разрешений на строительство МКД) никак не повлияет на динамику ввода. План на этот год — 2,8 млн кв. метров, — сказал Владимир Ревенко.

По словам чиновника, в январе-феврале 2026 года на Дону ввели 313 тысяч кв. метров жилья. В 2025 году ввод составил 2,764 млн кв. метров жилья.

