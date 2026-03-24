В Омске простились с профессором политеха Александром Гуменюком

Кафедра «Информатики и вычислительной техники» ОмГТУ простилась с Александром Степановичем Гуменюком. Учёный ушёл из жизни 20 марта 2026 года. Более пятидесяти лет он посвятил преподаванию, научной работе и развитию института. За это время через его аудитории прошли тысячи студентов.
Коллеги и ученики запомнили Александра Степановича как человека принципиального и требовательного, но прежде всего — честного перед наукой и перед собой. Он создал новое направление в исследовании упорядоченных данных, разработал инновационные подходы к подготовке студентов, организовал научную группу, вдохновил коллег на совместную исследовательскую работу.
Ранее мы сообщали, что 5 марта 2026 года на 78-м году жизни скончался профессор ОмГУ, доктор физико-математических наук Александр Константинович Гуц — основатель факультета компьютерных наук. Он оставил после себя более 500 научных работ и 30 учебных пособий. Омская область в марте потеряла двух выдающихся учёных.