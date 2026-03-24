Нижний Новгород стал шахматной столицей страны

В Нижнем Новгороде стартовал XI Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского — 2026». Торжественное открытие прошло 23 марта на стадионе на Стрелке, где соревнования продлятся до конца месяца. Участниками стали более тысячи шахматистов из 35 регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Фестиваль объединил как юных спортсменов, так и опытных игроков. В программе — этапы Кубка России среди детей и подростков, турниры по блицу и быстрым шахматам, семейные соревнования и даже партии по шахматам Фишера. Организаторы подготовили насыщенную спортивную и культурную программу.
По словам председателя Заксобрания региона Евгения Люлина, Нижний Новгород на время турнира по праву становится «шахматной столицей» страны. Министр спорта Дмитрий Кабайло отметил, что фестиваль уже стал доброй традицией и ежегодно привлекает все больше участников, популяризируя массовый спорт и интеллектуальные дисциплины.