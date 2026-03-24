С улицы Шахтеров в Красноярске эвакуировали брошенный грузовик

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе с улицы Шахтеров вывезли брошенный грузовик марки Volvo с помощью эвакуатора.

Это уже шестой автомобиль, убранный с начала года. Два транспортных средства переместили за счет бюджета, остальные владельцы забрали сами после уведомлений.

Еще 12 машин в Центральном районе находятся на рассмотрении — их перемещение запланировано после истечения сроков признания брошенными, сообщили в мэрии.

«Мы последовательно освобождаем муниципальную территорию от брошенной техники любых габаритов — от легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Хочу напомнить собственникам: гораздо разумнее убрать транспортное средство самостоятельно, чем потом компенсировать затраты на его вывоз. Практика показывает, что большинство владельцев автомобилей уже понимают это», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.

